FIFA 22 supporterà il cross-play a breve: test avviato per alcuni giocatori

Queste settimane si stanno rivelando estremamente sorprendenti per i giocatori di FIFA 22 o fan della serie calcistica firmata EA: dopo l’improvviso rilascio su PlayStation Plus e Xbox Game Pass Ultimate, EA Sports ha ufficialmente annunciato i suoi piani di test del cross-play per connettere i giocatori da più piattaforme differenti.

Il reveal arriva direttamente dal sito ufficiale EA e da Twitter, dove l’account FIFA Direct Communication ha confermato a tutti gli effetti l’avvio imminente dei primi test della funzionalità cross-play. Dopo mesi di speculazioni e accumulo di speranza per gli amanti del calcio e dei videogiochi, nelle FAQ viene specificato in via definitiva che i test riguarderanno Stagioni e Amichevoli online su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Stadia; i giocatori su PS4, invece, non parteciperanno alle prove iniziali ma dovrebbero unirsi una volta avvenuto il rilascio stabile.

La decisione di lanciare il test del cross-play solamente per tali modalità di gioco è stata presa per ridurre le possibilità di incorrere in gravi problemi tecnici in-game. EA userà tutti i dati di gioco raccolti e il feedback degli utenti stessi per capire come migliorare la funzionalità e poi procedere con l’attivazione globale in un periodo non specificato.

Come si prende parte a questa fase di test? Stando a quanto segnalato, il sistema aggiungerà automaticamente la possibilità di attivare o disattivare il cross-play a utenti casuali nelle piattaforme citate; sarà sufficiente controllare regolarmente la homepage in basso a destra e attendere la comparsa del pulsante che potete vedere nell’immagine in calce alla notizia.

Ricordiamo, infine, che FIFA 22 arriva oggi su PlayStation Plus.