FIFA 22, arrivano i Kit Retrò: il Milan del '95 e l'Inter del 2007 tra le maglie storiche

Incuranti delle indiscrezioni sul cambio di nome di FIFA 23 in EA Sports Football Club che continuano a rimbalzare in rete, i rappresentanti di Electronic Arts presentano i Kit Retrò di FIFA 22 e Volta Football, con le trasposizioni digitali di dodici maglie storiche.

Nel lotto delle casacche leggendarie delle squadre nazionali e di club che hanno scritto le pagine più importanti del calcio troviamo la maglia del Centenario dell'Inter, la divisa del Milan indossata nella stagione '95/'96 da campioni come Maldini e Baresi, l'iconica maglia anni '60 dell'Universidad Catolica o la divisa del 1921 con cui ha il Portogallo ha esordito ufficialmente in competizioni internazionali.

FIFA 22 Ultimate Team e VOLTA Football - Kit Retrò

Manchester City - 1969

Inter - 2007

Real Madrid - 2006

Universidad Catolica- anni '60

Benfica - 1961

Portogallo - 1921

Tottenham - 1961

Leeds United - 1992

Milan - 1995/1996

Borussia Dortmund - 1975/1976

Paris Saint-Germain - 1989/1990

Ciascuno dei Kit Retrò presentati da EA Sports è acquistabile da oggi, giovedì 24 marzo, nel negozio interno di FIFA 22, tanto per le attività multiplayer di FIFA Ultimate Team quanto per il modulo 'arcade' VOLTA Football: il termine ultimo per poter riscattare le maglie storiche delle nazionali e delle squadre di club celebrate da questo kit è fissato per il 29 aprile.