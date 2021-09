FIFA 22: svelati i Rating dei migliori calciatori della Liga spagnola

Dopo aver svelato l'identità e i Rating dei migliori calciatori del mondo che saranno inclusi in FIFA 22, EA Sports ha spostato il suo focus sui principali campionati internazionali. Oggi è arrivato il momento di scoprire le valutazione dei migliori giocatori militanti ne LaLiga Santander, massima competizione spagnola.

Come prevedibile, a farla da padrona sono i calciatori militanti nelle compagini di Barcellona, Real Madrid e Atlético Madrid, ma non mancano alcuni esponenti di squadre come Real Sociedad, Siviglia e Villareal. Quest'anno, in mancanza di Lionel Messi, si è inoltre abbassato il punteggio massimo, stavolta conseguito da Jan Oblak (91).

FIFA 22 - I migliori calciatore de LaLiga Santander

Jan Oblak - Atlético Madrid - POR - 91 TOT

Marc-André ter Stegen - Barcellona - POR - 90 TOT

Karim Benzema - Real Madrid - AT - 89 TOT

Thibaut Courtois - Real Madrid - POR - 89 TOT

Casemiro - Real Madrid - CDC - 89 TOT

Luis Suárez - Atlético Madrid - ATT - 88 TOT

Toni Kroos - Real Madrid - CC - 88 TOT

Sergio Agüero - Barcellona - ATT - 87 TOT

Luka Modrić - Real Madrid - CC - 87 TOT

Frenkie de Jong - Barcellona - CC - 87 TOT

Sergio Busquets - Barcellona - CDC - 86 TOT

Gerard Moreno - Villarreal - ATT - 86 TOT

Marcos Llorente - Atlético Madrid - CC - 86 TOT

Parejo - Villarreal - CC - 86 TOT

Jordi Alba - Barcellona - TS - 86 TOT

Antoine Griezmann – Atlético Madrid – ATT – 85 TOT

Memphis Depay - Barcellona - AT - 85 TOT

Eden Hazard - Real Madrid - AS - 85 TOT

David Silva - Real Sociedad - COC - 85 TOT

Oyarzabal - Real Sociedad - AS - 85 TOT

Koke - Atlético Madrid - CC - 85 TOT

Alejandro Gómez - Siviglia - COC - 85 TOT

Carvajal - Real Madrid - TD - 85 TOT

David Alaba - Real Madrid - DC - 84 TOT

Cosa ve ne pare della valutazioni assegnate dagli esperti di EA Sports? FIFA 22 verrà lanciato il primo ottobre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Avete già consultato la lista di tutti gli stadi inclusi in FIFA 22?