FIFA 22: il Team 2 di FUT Birthday è qui con Dybala, Neuer e tanti altri

EA Sports non ha tradito le attese e alle 19 in punto ha lanciato nei pacchetti anche le carte del Team 2 di FUT Birthday: scopriamo assieme i calciatori selezionati per questa nuova squadra celebrativa.

Lanciata per celebrare il tredicesimo compleanno di Ultimate Team, la campagna FUT Birthday propone degli oggetti speciali con miglioramenti a cinque stelle al Piede Debole oppure alle Mosse Abilità.

FIFA 22 Ultimate Team | FUT Birthday Team 2

Dani Alves 93 (5* Piede Debole e 5* Mosse Abilità) Neuer 93 (5* Mosse Abilità) Dybala 92 (5* Piede Debole) Roberto Firmino 92 <>(5* Piede Debole) Fekir 90 (5* Mosse Abilità) Lucas Paquetá 90 (5* Piede Debole e 5* Mosse Abilità) Sánchez 89 (5* Mosse Abilità) Silas 89 (5* Piede Debole) Ndidi 88 (5* Mosse Abilità) Yuri Berchiche 88 (5* Mosse Abilità) Djiku 86 (5* Mosse Abilità)

Il Team 2 di FUT Birthday resterà a disposizione nei pack fino alle 19:00 di venerdì 18 marzo. Oltre ai giocatori della squadra, questa settimana ci sono anche De Vrij 90 (Sfida Creazione Rosa) e Lamela 87 (Obiettivi).

Se non l'avete ancora fatto, avete tempo fino alle 19:00 del 18 marzo per effettuare l'accesso e ottenere come ricompensa un pacchetto giocatore raro gratis non scambiabile. Segnaliamo inoltre che durante FUT Birthday è anche possibile ottenere dei Token in-game (fino a un massimo di 24) scambiabili con i premi più disparati:

22 gettoni - Scelta giocatore Squadra 1 FUT Birthday (2 giocatori mostrati)

17 gettoni - Ezequiel Ávila FUT Birthday 90 TOT

14 gettoni - Pacchetto 7 giocatori 86+

10 gettoni - Jean-Paul Boëtius FUT Birthday 89 TOT

10 gettoni - Pacchetto Squadra 1 FUT Birthday (un giocatore FUT Birthday della Squadra 1)

8 gettoni - Cristian Ansaldi FUT Birthday 88 TOT

5 gettoni - Pacchetto Ultimate

3 gettoni - Pacchetto 6 giocatori 83-90

2 gettoni - Pacchetto giocatori rari

Un Gettone può essere ottenuto in regalo effettuando il login entro le 19:00 del 18 marzo 2022. I restanti sono per la maggior parte disponibili attraverso varie Sfide Creazione Rosa e obiettivi. Un gettone è inoltre incluso in un pacchetto disponibile nel negozio FUT durante la campagna FUT Birthday. Tutti i Token ottenuti potranno essere riscattati fino al 24 marzo 2022.