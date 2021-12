FIFA 22, Team of the Group Stage disponibile: i migliori di Champions ed Europa League

Con le fasi a gironi di Champions, Europa e Conference League che si avviano verso la loro conclusione, EA Sports ha lanciato il nuovo Team of the Group Stage in FIFA 22 Ultimate Team, una squadra che comprende il meglio del meglio delle competizioni internazionali europee.

Nel nuovo Team of the Group Stage potete trovare i calciatori che si sono maggiormente distinti nel corso delle fasi a gironi delle tre grandi competizioni continentali. In premio, hanno ottenuto delle carte con boost permanenti alle statistiche. A portare alta la bandiera del tricolore ci pensano Gianluigi Donnarumma (90), che milita nel Paris Saint-Germain, e Federico Chiesa (87) della Juventus.

FIFA 22 Ultimate Team | Team of the Group Stage