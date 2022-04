FIFA 22 Team of the Season, aprono le votazioni! Ecco tutti i calciatori in Nomination

Come da programma, dalle ore 19:00 di oggi 17 aprile sono ufficialmente aperte le votazioni per il Team of the Season di FIFA 22 FUT: Electronic Arts svela l'elenco completo dei calciatori in Nomination.

Le celebrazioni per il TOTS di FIFA 22 Ultimate Team coinvolge così tutti gli appassionati del simulatore calcistico e li esorta a partecipare alle votazioni per indicare i giocatori meritevoli di entrare a far parte della Squadra della Stagione.

Il lungo elenco dei calciatori in Nomination per il Team of the Season di EA Sports FIFA 22 comprende i giocatori che si sono maggiormente distinti con le proprie nazionali e nei campionati più grandi del mondo, come la Bundesliga tedesca, LaLiga spagnola, la Serie A italiana e la Premier League inglese.

A partire da oggi, domenica 17 aprile, tutti gli appassionati possono votare i loro calciatori preferiti all'interno della community e formare la propria Squadra della Stagione: l'annuncio degli atleti che entreranno a far parte del TOTS di FIFA 22 è previsto per il 29 aprile.

In calce alla notizia trovate la galleria immagini con tutte le schede dei portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti in nomination per entrare nel Team of the Season di FIFA 22 FUT. Prima di lasciarvi alle immagini del TOTS, e al link per partecipare all'iniziativa lanciata da EA, vi ricordiamo che è stata appena annunciata la Squadra 2 dei Capitani FUT di FIFA 22.