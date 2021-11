FIFA 22 ancora in testa alle classifiche UK, bene Guardians of the Galaxy

FIFA 22 continua ad essere un campione sul fronte commerciale, continuando a dominare le vendite sul mercato del Regno Unito. Il titolo calcistico di Electronic Arts tiene stretta la prima posizione con vendite che procedono a gonfie vele, e nemmeno le new entry riescono a scalfire il suo dominio.

Ad ogni modo, Marvel's Guardians of the Galaxy registra un ottimo esordio in seconda posizione. Come descritto anche nella nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy, il titolo Eidos Montreal offre ai giocatori un'avventura dal ritmo solido e spettacolare, puntando forte sulla personalità degli iconici Guardiani, tutti motivi che hanno spinto il pubblico a dare subito una chance all'atteso videogioco. Bene anche Mario Party Superstars che esordisce in terza posizione. La Top 10 UK vede la presenza di altri titoli Nintendo (tra cui l'immancabile Mario Kart 8 Deluxe), ma segna anche l'uscita di Metroid Dread dalla classifica. Di seguito ecco la lista completa dei giochi nelle prime 10 posizioni:

FIFA 22 Marvel's Guardians of the Galaxy Mario Party Superstars Far Cry 6 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Minecraft Riders Republic Grand Theft Auto V Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Tornando al primatista, ricordiamo che è disponibile il Team 1 per FIFA 22 Rulebreakers, con gli attributi aggiornati per tutta la rosa.