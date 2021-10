FIFA 22, il Title Update 2 ora anche su console: download su PS4, PS5, Xbox One e Series X

A circa una settimana di distanza dalla prima pubblicazione del Title Update 2 di FIFA 22 su PC e Google Stadia, il team di Electronic Arts ha ora reso disponibile la patch anche all'interno dell'ecosistema console PlayStation e Xbox.

In particolare, a partire da oggi, martedì 26 ottobre 2021, i giocatori possono procedere con il download dell'aggiornamento sui lidi delle console di casa Sony e Microsoft. Di seguito, vi riportiamo i dati relativi al peso del Title Update 2 sugli hardware di nuova e precedente generazione:

PlayStation 5 : 1.4 GB;

: 1.4 GB; PlayStation 4 : 2.3 GB;

: 2.3 GB; Xbox Series X e Xbox Series S : 2.7 GB;

e : 2.7 GB; Xbox One: 2.4 GB;

Particolarmente contenuta su PS5, la nuova patch di FIFA 22 provvede a introdurre una vasta rassegna di correzioni di bug e imperfezioni del gameplay del simulatore calcistico di EA. Gli interventi sono di fatto i medesimi già apportati dal Title Update 2 di FIFA 22 su PC e Google Stadia, tra nuove sequenze per le competizioni internazionali della modalità Carriera e interventi sulle abilità dell'IA in FIFA 22 Ultimate Team.



Per il momento, non si hanno indicazioni precise in merito alle tempistiche di pubblicazione del Title Update 2 di FIFA 22 nella versione per Nintendo Switch del gioco Electronic Arts.