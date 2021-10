FIFA 22, Title Update 2 su PC e Google Stadia: tra bug e modifiche, ecco cosa cambia

Mentre FIFA 22 resta in testa alle classifiche di vendita in molti mercati videoludici, il team di sviluppo di EA prosegue nelle attività di supporto post lancio per lo sportivo.

In particolare, è ora disponibile il Title Update 2, anche su soltanto su PC e Google Stadia, mentre gli utenti console dovranno attendere un po' più a lungo. Con questo secondo aggiornamento principale, EA mira a correggere un'ampia selezione di bug e problematiche, con fix di varia natura che coinvolgono sostanzialmente tutte le modalità di gioco proposte dai campi da gioco di FIFA 22, da Volta Football alla modalità Carriera.

Non mancano poi all'appello alcune variazioni in termini di contenuti e gameplay, anche queste proposte su molteplici fronti. La modalità Carriera, ad esempio, accoglie nuove scene dedicate alla UEFA Europa League e alla UEFA Champions League. Per quanto riguarda invece FIFA 22 Ultimate Team, si segnala la riduzione dell'efficacia dell'azioni di intercetto effettuate dai giocatori controllati dall'IA. Questi ultimi avranno inoltra maggiori probabilità di commettere fallo giocando alla difficoltà Semi-Pro.



Per il momento, il team di FIFA 22 non ha ancora comunicato la data di pubblicazione del Title Update 2 su console, con gli hardware che hanno ricevuto il primo aggiornamento di FIFA 22 soltanto pochi giorni fa.