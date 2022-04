FIFA 22: Title Update 9 disponibile con il TOTW 30: rimosse le squadre russe

Quella di oggi è stata una grande giornata per FIFA 22, che ha ricevuto un nuovo aggiornamento (per il momento solo su PC) e una Squadra della Settimana nuova di zecca. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Il Title Update 9 è stato pubblicato oggi 13 aprile solamente su PC. Come al solito, i giocatori su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia dovranno attendere qualche giorno in più. Questa nuova patch ha aggiornato le competizioni CONMEBOL, le teste di serie della CONMEBOL Libertadores in modalità Carriera e nei tornei, e la struttura delle competizioni CONMEBOL Libertadores e Sudamericana per la modalità Carriera. Ha inoltre aggiunto, dove necessario, i club qualificati alle fasi a gironi della CONMEBOL Libertadores e Sudamericana 2022 e aggiornato le rose delle squadre esistenti. Lato gameplay, ha risolto un problema a causa del quale, in circostanze rare, il portiere controllato dall'utente non lasciava il pallone quando richiesto, impedendo la normale ripresa della partita.

Il Title Update 9 ha anche rimosso la nazionale russa e le squadre russe da tutte le competizioni della Modalità Carriera. In Pro Club, invece, se in precedenza era stata selezionata la divisa della nazionale russa o di un'altra squadra russa, ora risulterà sostituita con quella del PSG (sarete comunque liberi di scegliere una divisa diversa). Si segnala anche la risoluzione di alcuni bug nella Ultimate Team. Maggiori dettagli possono essere trovati a questo indirizzo.

A proposito di Ultimate Team, oggi è mercoledì, dunque è arrivata anche la Squadra della Settimana numero 30! Tra i titolari spiccano Ciro Immobile della Lazio con un OVR 90 e Kylian Mbabbé del Paris Saint-Germain con una carta dal valore pari a 94. L'intero team è già disponibile nei pacchetti di FUT, dove rimarrà per una settimana esatta. Potete consultare la statistiche di tutti i calciatori presenti nell'immagine riepilogativa in calce a questa notizia.