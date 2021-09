FIFA 22 Top 1000 Rating: chi sono i mille calciatori più forti del gioco?

No, non è un errore di battitura: a qualche giorno di distanza dalla presentazione della Top 100 di FIFA 22, EA Sports è tornata alla carica e, come parte della compagna pre-lancio del gioco, ha decuplicato la dose presentando la classifica con i mille calciatori più forti di FIFA 22.

Le prime cento posizioni, siamo sicuri, le conoscete già: in cima alla classifica c'è il solito Lionel Messi con un OVR pari a 93, seguito da Robert Lewandowski (92), Cristiano Ronaldo (91), Kevin De Bruyne (91), Jan Oblak (91), Kylian Mbappé (91) e Neymar Jr (91). Oggi ci viene tuttavia concessa l'opportunità di andare oltre la centesima posizione occupata da Luke Shaw del Manchester United (84), per scoprire calciatori come:

101°: Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain) - 84

102°: Jack Grealish (Manchester City) - 84

103°: Wissam Ben Yedder (Monaco) - 84

104°: Marcel Sabitzer (Bayern Monaco) - 84

105°: Harry Maguire (Manchester United) - 84

106: Marcos Acuna (Siviglia) - 84

107°: Theo Hernandez (Milan) - 84

108°: Filip Kostic (Francoforte) - 84

109°: Emiliano Martinez (Aston Villa) - 84

110°: Franck Yannick Kessie (Milan) - 84

111° e oltre...

E gli altri 890 giocatori? Qui non c'è abbastanza spazio, pertanto vi dirottiamo verso la Top 1000 sul sito ufficiale di FIFA 22 Ultimate Team, dove potete scoprire l'identità, i rating e moltissime altre informazioni sui mille calciatori più in gamba del mondo. Prima di lasciarvi alla consultazione, vi ricordiamo che FIFA 22 verrà pubblicato il 1° ottobre, tuttavia è possibile iniziare a giocare prima grazie all'accesso anticipato.