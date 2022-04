FIFA 22, parte il torneo University Master 2022: borse di studio da 5000 euro in palio

Sono aperte le iscrizioni per l'University Master 2022, un grande torneo di FIFA 22 che coinvolgerà gli studenti degli atenei sparsi per tutta Italia. Il grande premio in palio è di quelli molto succosi: borse di studio pari a 5000 euro per i vincitori.

L'evento è organizzato dalla start-up 2WATCH in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, con Eurospin e Lemonsoda Energy Activator come sponsor. Il torneo prenderà il via il 3 maggio 2022: le partite si giocheranno attraverso PlayStation 5 (in retrocompatibilità) e PlayStation 4 di FIFA 22 attraverso la modalità FIFA Ultimate Team, con finale fissata per l'8 giugno 2022. In quell'occasione non mancheranno grandi ospiti che prenderanno parte alla kermesse: il telecronista Pierluigi Pardo sarà presente fisicamente, mentre Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, parteciperà tramite collegamento.

Tra gli Atenei che hanno aderito all'iniziativa troviamo tra gli altri Roma 3, Federico II, San Raffaele di Milano, Università degli Studi di Torino e Università di Trento. Il torneo prevede qualificazioni ad eliminazione diretta che daranno accesso alle fasi finali della propria facoltà o alle fasi finali open. I vincitori delle finali universitarie si sfideranno poi dal vivo nel Torneo dei Campioni, composto da bracket a doppia eliminazione diretta, per vincere le ricche borse di studio.

Per potersi iscrivere è necessario essere studenti delle università partner: regolarmento e modulo d'iscrizione possono essere trovato sul sito ufficiale di 2WATCH.