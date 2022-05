FIFA 22, ecco il TOTS Ligue 1: Donnarumma non c'è, presenti Mbappé, Messi e Neymar

Prosegue la campagna Team of the Season di FIFA 22 Ultimate Team, che sta addolcendo il finale di una stagione che non ha ancora smesso di emettere verdetti. In attesa di scoprire chi alzerà la coppa delle grandi orecchie domani sera, ecco a voi la Squadra della Stagione della Ligue 1.

Non ci siamo affatto stupiti nel vedere in cima alla lista dei migliori calciatori della Ligue 1 il trittico del Paris Saint-Germain composto da Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymary Jr, che guadagnano anche le carte più prestigiose del lotto - rispettivamente 97, 97 e 96. La compagine parigina, vincitrice del campionato francese, contribuisce alla causa anche con Marquinhos (95) e Nuno Mendes (93), ma non con il nostro Gigio Donnarumma, illustre assente.

Team of the Season 2021/2022 | Ligue 1

Alban Lafont - Nantes (OVR 94)

Marquinhos - Paris Saint-Germain (OVR 95)

Jonathan Clauss - Lens (OVR 90)

William Saliba - Olympique Marsiglia (OVR 91)

Nuno Mendes - Paris Saint-Germain (OVR 93)

Aurélien Tchouaméni - Monaco (OVR 94)

Mattéo Guendouzi - Olympique Marsiglia (OVR 91)

Seko Fofana - Lens (OVR 92)

Lucas Paquetá - Lione (OVR 94)

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain (OVR 97)

Wissam Ben Yedder - Monaco (OVR 95)

Martin Terrier - Rennes (OVR 92)

Dimitri Payet - Olympique Marsiglia (OVR 93)

Lionel Messi - Paris Saint-Germain (OVR 97)

Neymar Jr - Paris Saint-Germain (OVR 96)

I campioni del Team of the Season della Ligue 1 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarranno per una sola settimana. Il 3 giugno 2022 verranno infatti sostituiti dalla Squadra della Stagione della Serie A: pronostici al riguardo?