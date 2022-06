FIFA 22 TOTS Serie A: da Immobile a Bremer, ecco campioni e rating del campionato italiano

Come promesso Electronic Arts annuncia il Team of the Season della Serie A di FIFA 22 FUT, con tutti i protagonisti e i rating della massima divisione del campionato italiano.

Il lungo elengo stilato dal colosso videoludico americano celebra i calciatori che si sono messi maggiormente in mostra nel corso della stagione 2021/2022 della Serie A appena conclusasi con la vittoria dello Scudetto dal parte del Milan.

La lotta serrata tra le due milanesi per la conquista del primato in classifica si riflette nel numero di giocatori scelti dalla community per rappresentare la massima espressione del calcio nostrano in questa annata calcistica. Sia Milan che Inter, infatti, vantano ben quattro giocatori nei TOTS, seguite dalla Lazio e dalla Juventus con due giocatori ciascuna (più uno, nel caso della Juve che conta anche Vlahovic nonostante il suo ingresso nei TOTS per le performance ottenute con indosso la casacca della sua precedente squadra, la Fiorentina). Meritevoli di attenzione sono poi i posti nel Team of the Season della Serie A conquistati da Bremer (Torino), Berardi (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Koulibaly (Napoli) e Caprari (Hellas Verona).

FIFA 22 Ultimate Team - TOTS Serie A

Bremer - 84 - Torino

Domenico Berardi - 86 - Sassuolo

Lorenzo Pellegrini - 84 - Roma

Kalidou Koulibaly - 87 - Napoli

Mike Maignan - 86 - Milan

Theo Hernández - 88 - Milan

Rafael Leão - 84 - Milan

Sandro Tonali - 81 - Milan

Sergej Milinković-Savić - 85 - Lazio

Ciro Immobile - 90 - Lazio

Juan Cuadrado - 85 - Juventus

Paulo Dybala - 88 - Juventus

Hakan Çalhanoğlu - 84 - Inter

Milan Škriniar - 87 - Inter

Marcelo Brozović - 86 - Inter

Lautaro Martinez - 88 - Inter

Gianluca Caprari - 81 - Hellas Verona

Dušan Vlahović - 84 - Fiorentina

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento dopo aver dato un'occhiata al Team of the Season della Serie A di FIFA 22.