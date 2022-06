FIFA 22 TOTS: svelati calciatori e rating della Squadra della Stagione del Resto del Mondo

Come previsto da Electronic Arts, a ventiquattr'ore di distanza dall'annuncio del Team of the Season della Serie A di FIFA 22 arriva anche la presentazione ufficiale della Squadra della Stagione del Resto del Mondo di FIFA 22 Ultimate Team.

In questa particolare selezione di Carte FUT, la community di FIFA 22 fa rientrare tutti i calciatori provenienti dalle leghe meno blasonate che hanno saputo distinguersi nel corso della stagione 2021/2022 appena conclusasi.

Scorrendo la lista dei TOTS del Resto del Mondo ritroviamo nomi e volti celebri come quello di Oscar, l'asso brasiliano in forze presso Shanghai SIPG, Kristensen del Red Bull Salisburgo, Tavernier del Glasgow Rangers e Strefezza del Lecce, come pure la vecchia conoscenza del calcio italiano Marko Livaja, ex primavera dell'Inter e attuale attaccante dell'Hajduk Spalato.

FIFA 22 FUT - Squadra della Stagione del Resto del Mondo

Fernando - 71 - UD Almería

Rasmus Kristensen - 75 - Red Bull Salzburg

Hong Jeong Ho - 71 - Jeonbuk Hyundai Motors

James Tavernier - 87 - Rangers

Adrián Guerrero Aguilar - 69 - FC Zürich

Craig Goodwin - 84 - Adelaide United

Oscar - 82 - Shanghai SIPG

Branco van den Boomen - 71 - Toulouse

Khaled Narey - 69 - Fortuna Düsseldorf

Vitaliy Buyalskyi - 76 - Dynamo Kyiv

Marko Livaja - 84 - Hajduk Split

Barış Atik - 77 - FC Magdeburg

Bartholomew Ogbeche - 68 - Hyderabad

Iván López Álvarez - 78 - Raków Częstochowa

Florin Tănase - 78 - FCSB

Tomáš Holeš - 77 - Slavia Prague

Strefezza - 65 - Lecce

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Date un'occhiata alla Squadra della Stagione del Resto del Mondo di FIFA 22 e fatecelo sapere con un commento.