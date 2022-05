FIFA 22 TOTS: svelato il Team of the Season della Premier League con tutti i rating

Come da programmi, EA Sports ha svelato il Team of the Season della Premier League, comprendente gli undici calciatori più votati dagli utenti di FIFA 22.

Come prevedibile, più che una squadra quella della Premier League è una vera e propria parata di stelle. Tutti i calciatori hanno ricevuto un grosso boost alle loro statistiche di base, dunque non stupisce vedere campioni come Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah con degli OVR pari a 97. Non scherzano neppure i colleghi Kevin De Bruyne, Virgil Van Dijk e Sadio Mané con i loro 96. A seguire la squadra al gran completo.

FIFA 22 TOTS | Team of the Season della Premier League

Alisson (Liverpool) - 95

Virgil Van Djik (Liverpool) - 96

Bernardo Silva (Manchester City) - 94

Bruno Fernandes (Manchester United) - 93

Joao Cancelo (Manchester City) - 95

Ruben Dias (Manchester City) - 95

Trent Alexander Arnold (Liverpool) - 92

Diogo Jota (Liverpool) - 91

Declan Rice (West Ham) - 92

Rodri (Manchester City) - 90

Kevin De Bruyne (Manchester City) - 96

Sadio Mané (Liverpool) - 96

Heung Min Son (Tottenham Hotspur) - 95

Mohamed Salah (Liverpool) - 97

Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 97

Potete consultare le statistiche complete di ogni singola carta nell'immagine riepilogativa allegata in calce a questa notizia. I calciatori del Team of the Season della Premier League sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un periodo di tempo limitato. Ricordiamo che oggi si sono anche concluse le votazioni per il TOTS LaLiga, dunque adesso non bisogna far altro che attendere per i prossimi grandi annunci. Venerdì 13 maggio verrà messo a disposizione il TOTS Bundesliga, mentre il 20 maggio toccherà alla rosa del campionato spagnolo.