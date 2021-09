FIFA 22 TOTW 1: la prima Squadra della Settimana di FUT è già qui!

Tecnicamente, FIFA 22 non è ancora arrivato sul mercato, dal momento che il debutto ufficiale è fissato per il primo ottobre. Quest'oggi, in ogni caso, è cominciato l'Accesso Anticipato per gli abbonati EA Play, pertanto EA Sports ha già messo a disposizione la prima Squadra della Settimana di Ultimate Team!

A rappresentare la Serie A nell'undici titolare ci pensano Edin Dzeko dell'Inter, con una carta dal valore pari a 85, e Davide Faraoni dell'Hellas Verone, con 81. Tra i sostituti e le riserve figura anche Francesco Caputo della Sampdoria con 82. Mohamed Salah dl Liverpool e Joshua Kimmich del Bayern Monaco rappresentano i più forti della rosa con il loro rating di 90.

FIFA 22 | Squadra della Settimana 1

Undici Titolare

Salah, Liverpool (RW) – 90;

Kimmich, Bayern Muchen (CDM) – 90;

Thiago Silva, Chelsea (CB) – 86;

Dzeko, Inter Milan (ST) – 85;

Bounou, Sevilla (GK) – 84;

Toney, Brentford (ST) – 84;

Vinicius Jr, Real Madrid (LW) – 83;

Diaz, Porto (LM) – 83;

Sarr, Watford (CB) – 82;

David Garcia, Osasuna (RM) – 82;

Faraoni, Hellas Verona (RWB) – 81.

Sostituti e riserve

Horn 81, Pedro Rebocho 81, Wirtx 82, Blas 81, Toornstra 81, Caputo 82, Diallo 81, Konoplia 75, Kamara 79, Berterame 79, Douglas Vieira 78 e Turgott 74.

Avete già cominciato a giocare a FIFA 22? In tal caso, potrebbe risultarvi utile la nostra guida con i trucchi utili per creare la miglior squadra di FUT