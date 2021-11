FIFA 22 TOTW 10: Messi 94 e Bonucci 86 nella nuova Squadra della Settimana

Puntualissima come sempre, EA Sports ha messo a disposizione di tutti i giocatori di FIFA 22 Ultimate Team la decima Squadra della Settimana: scopriamo i 23 calciatori che si sono maggiormente distinti negli ultimi sette giorni nei campionati di tutto il mondo.

"Il primo gol della pulce Messi, l'affidabilità sulla trequarti Berghuis, il tuttocampista Kanté e molto altro nella Squadra della Settimana FUT, disponibile ora in-game", riferiscono i profili social ufficiale di EA Sports. Il primo gol di Lione Messi con la maglia del Paris Saint-Germain nel campionato francese non poteva non essere celebrato con una carta speciale, esattamente come i due rigori trasformati dallo juventino Leonardo Bonucci nel match contro la Lazio.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 10

Undici titolare

Trapp (86)

Bonucci (86)

Felipe (86)

Mings (84)

Traoré (82)

Kanté (91)

Kroos (89)

Berghuis (84)

Gouiri (82)

Messi (94)

Stindl (84)

Sostituti e riserve

Rönning (76)

Iago (81)

Blanco (81)

Vecchio (81)

Faivre (81)

Pasalic (82)

Benteke (81)

Glesnes (77)

Kittel (79)

Stevanovic (80)

Undav (77)

Healey (76)

I calciatori della decima Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team sono già disponibili all'interno dei pacchetti, dove rimarranno fino a mercoledì prossimo. Nel frattempo, EA Sports prosegue le trattative in vista del 2022: FIFA 23 potrebbe non essere il nome del prossimo episodio.