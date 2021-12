FIFA 22 TOTW 12: Immobile è il più forte della Squadra della Settimana

Nessuno come Ciro Immobile: con un OVR pari a 88, il bomber di Torre Annunziata è il giocatore più forte della Squadra della Settimana 12 di FIFA 22 Ultimate Team.

"La classe di Bernardo Silva, la spinta sulla fascia di Kingsley Coman, i gol a raffica di Ciro Immobile nella Squadra della Settimana di FIFA Ultimate Team, disponibile in-game", scrivono i responsabili social di EA Sports. I due gol rifilati alla Sampdoria nell'ultima uscita di campionato garantiscono al bomber della Lazio Ciro Immobile un posto tra i titolari della nuova Squadra della Settimana, nella quale risulta esser il migliore in assoluto. Dalla Serie A arriva anche Alessandro Bastoni dell'Inter (86), mentre tra i campioni internazionali menzioniamo Bernardo Silva del Manchester City (87) e Kinsley Coman del Bayern Monaco (87). A seguire la squadra al gran completo!

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 12

Undici titolare

Akinfeev 83

Bastoni 86

Alex Moreno 82

Konsa 82

Coman 87

Bernardo Silva 87

Henderson 86

Savanier 85

Immobile 88

Jovic 84

Schick 82

Riserve

Vargas 81

Guilbert 81

Szalai 81

Grifo 84

Rodriguez 82

Terrier 81

Livaja 81

Davies 78

Kunimoto 77

Linssen 80

Selmani 76

Sene 70

I calciatori della nuova Squadra della Settimana sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarranno fino a mercoledì 15 dicembre. Consultate l'immagine in calce per scoprire maggiori dettagli in merito al Team of the Week 12. Lo sapete che nei pacchetti c'è anche il Team of the Group Stage con i migliori calciatori della fase a gironi di Champions, Europa e Conference League?