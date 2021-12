FIFA 22 TOTW 14: Lewandowski e Lautaro Martinez nella nuova Squadra della Settimana

EA Sports ha puntualmente messo a disposizione una nuova Squadra della Settimana nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team. Scopriamo assieme i calciatori del Team of the Week 14.

"Le geometrie di De Bruyne, il senso del gol di Lewandowski, lo stato di grazia del toro Martinez e molto altro nella Squadra della Settimana di FUT, disponibile ora in-game", riferiscono i responsabili social di EA Sports. Con Kevin De Bruyne 92 e Robert Lewandowski 93 non si può certo dire che al nuovo Team of the Week manchino le stelle. A rappresentare il campionato italiano ci pensano invece Francesco Acerbi 85 della Lazio, Juan Cuadrado 85 della Juventus e Lautaro Martinez 86 dell'Inter, tutti e tre nell'undici titolare, e Nicolò Zaniolo 82 tra i sostituti.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 14

Undici Titolare

Sommer 87

Upamecano 96

Acerbi 85

Cuadrado 85

De Bruyne 92

Mahrez 97

Rakitic 84

G. Martinelli 84

Lewandowski 93

Gerard Moreno 87

Martinez 86

Sostituti e riserve



Ledesma 81, Saiss 82, Widmer 81, Rafa 84, Deulofeu 82, Zaniolo 82, Jorge Molina 81, Vertessen 77, Dovedan 75, Tankulic 74, Siebatcheu 79 e Nicholson 78

I giocatori della Squadra della Settimana 14 di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarranno fino alle ore 18:59 di mercoledì 29 dicembre. Vi ricordiamo che all'interno dei pack potete trovare anche il Team 1 delle Winter Wildcards