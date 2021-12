FIFA 22 TOTW 15: Kessie, Dumfries, Bernardeschi e Viviano nella Squadra della Settimana

A una settimana esatta di distanza dalla TOTW 14 di FIFA 22 con Lautaro Martinez e Lewandowski, Electronic Arts stila l'elenco dei calciatori che, grazie alle loro recenti loro prestazioni nei rispettivi campionati, sono riusciti a conquistare un posto nella nuova Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team.

C'è tanta Serie A e qualche "vecchia conoscenza" del nostro campionato nella formazione tipo della TOTW 15 di FIFA 22 FUT. Nell'undici ideale troviamo infatti l'ex bomber dell'Inter e attuale attaccante del Chelsea Romelu Lukaku, Kessie del Milan, Bernardeschi della Juventus e, guardando ancora in direzione delle sponde nerazzurre dei Navigli, Denzel Dumfries e il neo acquisto del PSG Achraf Hakimi. Essì, nella TOTW 15 ritroviamo anche Emiliano Viviano, il portiere ex SPAL che milita attualmente nella squadra turca Fatih Karagümrük.

Senza indugiare oltre, eccovi allora la lista completa degli atleti scelti da EA per rappresentare il meglio del calcio giocato nelle partite disputate prima e durante le attuali festività natalizie.

FIFA 22 TOTW 15 - Titolari

Lafont - 84

Hakimi - 86

Laporte - 87

Dumfries - 84

Saka - 86

Kessie - 86

Ward-Prowse - 84

Visca - 84

Benzema - 91

Lukaku - 89

Bernardeschi - 84

Riserve

Viviano - 79

Munoz - 81

Burn - 81

Kluivert - 81

Kokcu - 81

Antony - 82

Dia - 81

Nicolaisen - 75

Thomas - 74

Musona - 78

Boumous - 78

Loft - 72

Tutti i calciatori indicati dagli sviluppatori di FIFA 22 ottengono lo status di In Forma dalle ore 19:00 di oggi, 29 dicembre, fino alla sera di mercoledì 5 gennaio. Per l'occasione, vi lasciamo alla nostra guida con trucchi per i crediti di FIFA 22 Ultimate Team necessari per costruire una squadra top.