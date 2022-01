FIFA 22 TOTW 16: ci sono Piqué e Kanté nella prima Squadra della Settimana del 2022

EA Sports inaugura il 2022 mettendo a disposizione di tutti i giocatori di FIFA 22 Ultimate Team la prima Squadra della Settimana dell'anno, la sedicesima nella storia del gioco di calcio.

"Il tuttocampista Kanté, la tecnica ad alta velocità di Phil Foden, la resa in area di rigore di Correa e molto altro nella Squadra della Settimana di FIFA Ultimate Team, disponibile ora in-game", annunciano i responsabili social di EA Sports. Dal momento che la pausa natalizia non è ancora terminata, a questo giro nella squadra non figura nessun calciatore della Serie A. In compenso, ci sono grandi campioni come Kanté del Chelsea e Piqué del Barcellona.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 16

Undici titolare

Kasper Schmeichel (86 OVR) - Leicester

Gerard Piqué (86 OVR) - Barcellona

Davinson Sanchez (84 OVR) - Tottenham

Pau Torres (84 OVR) - Villarreal

N’Golo Kanté (92 OVR) - Chelsea

Ever Banega (84 OVR) - Al-Shabab

Adnan Januzaj (84 OVR) - Real Sociedad

Joao Moutinho (83 OVR) - Wolverhampton

Iago Aspas (87 OVR) - Celta Vigo

Phil Foden (87 OVR) - Manchester City

Angel Correa (85 OVR) - Atletico Madrid

Sostituti

Jarrod Bowen (82 OVR)

Paulinho (82 OVR)

Fraser Forster (81 OVR)

Stuart Dallas (81 OVR)

Aaron Mooy (81 OVR)

Alexis Mac Allister (81 OVR)

Enes Unal (81 OVR)

Riserve

Craig Goodwin (79 OVR)

Sancet (79 OVR)

Andreas Weimann (78 OVR)

Ross Stewart (75 OVR)

Harry McKirdy (72 OVR)

I calciatori della Squadra della Settimana 16 sono già disponibili all'interno dei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarranno per una settimana intera,. Già che ci siamo, vi ricordiamo che nei pack c'è anche il Team 1 di Headliners