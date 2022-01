FIFA 22 TOTW 18: Handanovič e Immobile protagonisti della Squadra della Settimana

Mentre cresce l'attesa per l'annuncio del Team of the Year 2021, fissato per domani 20 gennaio, EA Sports ha puntualmente messo a disposizione una nuova Squadra della Settimana in FIFA 22 Ultimate Team.

"La solidità e la sicurezza di Samir Handanovič, la qualità immensa di Bruno Fernandes, la vena realizzativa di Ciro Immobile e molto altro nella Squadra della Settimana di FUT, disponibile ora in-game", annunciano i curatori dei profili social di EA Sports Italia. Questa settimana, nell'undici titolare ci sono ben due giocatori militanti in Serie A, ossia Samir Handanovič dell'Inter, decisivo con le sue parate contro l'Atalanta, e Ciro Immobile della Lazio, autore di una doppietta ai danni della Salernitana, oltre che del gol vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese. I due gol rifilati al Genoa hanno invece permesso a Cristiano Biraghi della Fiorentina di ottenere un posto in panchina.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 18

Undici titolare

Handanovič 87

Robertson 88

Botman 82

Meunier 84

Müller 89

Bruno Fernandes 9

Wirtz 84

Harrison 82

Immobile 89

Ben Yedder 86

Mitrovic 84

Sostituti e riserve

Gulacsi 87, St. Juste 81, Biraghi 81, Bourigeaud 82, Ito 84, Barak 82, Khazri 81, Zuck 72, Amallah 79, Mhango 78, Evanilson 79 e Maguire 76

La Squadra della Settimana numero 18 è già disponibile nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarrà per un'intera settimana. Vi rinnoviamo l'appuntamento a domani pomeriggio, quando finalmente verrà svelato il Team of the Year 2021. Le votazioni sono ormai chiuse, dunque mancano solo l'annuncio e il lancio dei TOTY nei pacchetti. Avete già consultato le novità del Title Update 4 di FIFA 22?