FIFA 22 TOTW 8: bomber Coda del Lecce ottiene un posto nella Squadra della Settimana 8

Puntualissimi come sempre, gli esperti di EA Sports hanno selezionato i ventitré calciatori più in forma del momento e hanno dato forma alla Squadra della Settimana 8 di FIFA Ultimate Team: facciamo la conoscenza di tutti gli atleti che hanno ottenuto una nuova carta in-form.

Così ci viene presentato il nuovo Team of the Week: "La freccia di Cancelo, le skill da fuoriclasse di Neymar Jr, l'efficacia a tutto campo di Goretzka e e molto altro nella Squadra della Settimana di FUT, disponibile ora in-game". A comporre l'undici titolare questa settimana ci sono solamente calciatori provenienti dai campionati esteri, con la Serie A che viene rappresentata solamente da Ciprian Tătărușanu del Milan tra i sostituti e le riserve. Grazie ad una tripletta, trova spazio in panchina pure Massimo Coda, bomber del Lecce militante in Serie B.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 8

Undici Titolare

Sommer 86

Cancelo 87

Acuna 86

Zouma 84

Clauss 84

Goretzka 88

Luis Alberto 86

Sergi Darder 82

Neymar 92

Iago Aspas 86

Nkunku 86

Sostituti e riserve

Tatarusanu 81

Ben White 81

Normann 81

Harry Wilson 81

Alvarez 84

Everton 83

Stuani 81

Koike 76

Coda 79

Dabilla 76

Biron 76

Mawa 74

I calciatori della Squadra della Settimana 8 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarranno per una settimana intera. Ne approfittiamo per ricordarvi che ieri il Title Update 3 di FIFA 22 è arrivato anche su console.