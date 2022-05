FIFA 22 TOTW: Bonucci, Mertens e Belotti nella Squadra della Settimana 33

Con la stagione calcistica ormai prossima alla conclusione, la Squadra della Settimana di FIFA 22 ultimate Team è giunta alla sua trentatreesima edizione. Scopriamo assieme i migliori calciatori degli ultimi sette giorni!

La Squadra della Settimana 33 vanta un'ampia rappresentanza di giocatori del bel paese militanti in Serie A, partire dal portiere italo-indonesiano della Sampdoria Emil Audero, che ha conquistato un carta OVR 82. Spazio anche a Leonardo Bonucci della Juventus (87), Dries Mertens del Napoli (86) e Andrea Belotti del Torino (84).

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 33

Undici titolare

Emil Audero (87 OVR)

Jose Morales (84 OVR)

Richarlison (84 OVR)

Dries Mertens (86 OVR)

Lovro Majer (84 OVR)

Gedson Fernandes (81 OVR)

Christian Gunter (86 OVR)

Cristian Romero (87 OVR)

Leonardo Bonucci (87 OVR)

Moussa Niakhate (81 OVR)

Andrea Belotti (84 OVR)

Sostituti

Rodrygo (82 OVR)

Veton Berisha (82 OVR)

Predrag Rojkovic (82 OVR)

Lutsharel Geertruida (81 OVR)

Mark Uth (81 OVR)

Sean McConville (81 OVR)

Moses Simon (81 OVR)

Riserve

Sam Surridge (76 OVR)

Lee Gregory (76 OVR)

Malo Gusto (75 OVR)

Rasmus Alm (75 OVR)

Giacomo Vrioni (75 OVR)

I giocatori del Team of the Week 33 sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno fino a mercoledì 11 maggio. Già che ci siamo, vi ricordiamo che ieri hanno preso il via le votazioni per la Squadra della Stagione de LaLiga, che rimarranno aperte fino a venerdì 6 maggio, lo stesso giorno in cui verrà svelato il TOTS Premier League. Una settimana più tardi, il 13 maggio, avverrà l'annuncio del TOTS Bundesliga, mentre per il reveal del TOTS LaLiga dovremo attendere il 20 maggio.