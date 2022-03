FIFA 22 TOTW: nessun calciatore della Serie A nella Squadra della Settimana 28

Puntuale come sempre, EA Sports ha messo a disposizione una nuova Squadra della Settimana in FIFA 22 Ultimate Team. A questo giro, spicca la totale assenza di calciatori militanti nella nostra Serie A.

I responsabili social di EA Sports Italia mettono in risalto la fantasia di Ángel Di María (89), la tecnica di Luis Díaz (85) e la fisicità di Aurélien Tchouameni (86), ma non scherzano neppure Gareth Bale (84) e il portiere del Paris Saint-Germain Keylor Navas (89). A seguire potete consultare la lista completa dei calciatori della nuova squadra.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 28

Undici titolare

GK: Keylor Navas (90) - Paris Saint-Germain

LWB: Luke Shaw (86) - Manchester United

LB: Kieran Tierney (83) - Arsenal

CB: Aïssa Mandi (83) - Villarreal CF

RM: Otávio (86) - FC Porto

CDM: Aurélien Tchouaméni (86) - AS Monaco Football Club SA

LM: Luis Díaz (85) - Liverpool

CM: Martin Ødegaard (84) - Arsenal

RW: María (89) - Paris Saint-Germain

ST: Steven Bergwijn (85) - Tottenham Hotspur

ST: Gareth Bale (84) - Real Madrid

Sostituti e riserve

GK: Guillermo Ochoa (83) - Club América

LM: Kaoru Mitoma (82) - Club América

ST: Uroš Đurđević (81) - R. Sporting

CM: Andreas Bouchalakis (81) - Olympiacos CFP

LB: Antonee Robinson (79) - Fulham

LM: Aleksandar Trajkovski (76) - Al Fayha

RM: Tajon Buchanan (76) - Club Brugge KV

ST: Marcos Ureña (75) - Central Coast Mariners

CB: Nathan Smith (72) - Port Vale

CM: Jordan Davies (71) - Wrexham

LW: Milot Rashica (84) - Norwich City

RW: Antony (84) - Ajax

Le carte della Squadra della Settimana 28 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarranno per un periodo limitato, ossia fino alle 19:00 di mercoledì 6 aprile. Già che ci siamo, vi ricordiamo che fino a dopodomani potete trovare anche i calciatori del Team 2 di Fanta FUT, caratterizzati da oggetti dinamici in grado di migliorare fino ad un massimo di +3 in base alle prestazioni nelle proprie squadre reali. Nei prossimi giorni è inoltre atteso il Title Update 8 per FIFA 22 su console.