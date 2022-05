FIFA 22 TOTW: Criscito e Tonali nella Squadra della Settimana 34

I tumulti derivanti dall'abbandono della licenza FIFA non hanno impedito a EA Sports di rinnovare per la trentaquattresima volta in questa stagione la Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team: scopriamo assieme tutti i calciatori selezionati.

"La personalità Mimmo Criscito, le giocate del mago Luis Alberto, il tuttocampista Sandro Tonali e molto altro nella Squadra della Settimana FUT, disponibile ora in FIFA 22", scrivono i responsabili social di EA Sports Italia. Il Team of the Week 34 include una buona rappresentanza di giocatori provenienti dalla Serie A: spiccano, tra i titolari, Luis Alberto della Lazio (88) e Domenico Criscito del Genoa (88), mentre Sandro Tonali del Milan (84) è riuscito a trovare posto tra i sostituti e le riserve.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 34

Undici titolare

Patrik Schick (84) - Bayer Leverkusen

Iago Aspas (88) - Celta Vigo

Cody Gakpo (84) - PSV Eindhoven

Raheem Sterling (92) - Manchester City

Luis Alberto (88) - Lazio

Seko Fofana (84) - Lens

Aurelien Tchouameni (87) - Monaco

Jordi Alba (88) - Barcellona

Marc Cucurella (84) - Brighton

Domenico Criscito (84) - Genoa

Jordan Pickford (86) - Everton

La Squadra della Settimana 34 di FIFA 22 Ultimate Team è già disponibile nei pacchetti, dove rimarrà fino a mercoledì prossimo. Potete consultare la lista completa dei calciatori e le relative statistiche nell'immagine riepilogativa allegata in calce. Già che ci siamo, vi ricordiamo che nei pack ci sono anche i rappresentanti del Team of the Season della Premier League. Il TOTS Bundesliga debutterà venerdì 13 maggio, mentre il turno del TOTS LaLiga arriverà il 20 maggio.