FIFA 22 TOTW: Cristiano Ronaldo e Lautaro Martínez nella Squadra della Settimana 31

Immancabile come sempre, oggi è arrivata una nuova Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team. Scopriamo assieme tutte le carte della trentunesima compagine di questa stagione.

Tra i numerosi campioni presenti questa settimana spiccano senza ombra di dubbio Cristiano Ronaldo del Manchester United, che s'è guadagnato una carta in-form OVR 93 con la splendida tripletta rifilata al Norwich prima di Pasqua, e Lautaro Martínez dell'Inter, che ieri ha spianato la strada alla vittoria della sua squadra nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 31

Undici titolare

GK: Jeremías Ledesma (Cádiz CF) - 86

LB: Daniel Carvajal (Real Madrid) - 86

LWB: Leandro Trossard (Brighton) - 81

RB: Pierre Kalulu (Milan) - 84

CDM: Joshua Kimmich (Bayern Munich) - 92

LM: Craig Goodwin (Adelaide United) - 84

CM: Lucas Torreira (Fiorentina) - 83

CM: Bruno Guimarães (Newcastle United) - 82

ST: Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 93

ST: Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 89

ST: Lautaro Martínez (Inter) - 88

Potete consultare la lista completa dei calciatori (sostituti inclusi) e tutte le loro statistiche nell'immagine riepilogativa allegata in calce a questa notizia. Le carte della Squadra della Settimana 31 sono già disponibili all'interno dei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarranno fino a mercoledì prossimo. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sono state aperte le votazioni per il Team of the Season 2021/2022 e che nei pacchetti potete trovare anche il Team 2 di FUT Captains.