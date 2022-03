FIFA 22 TOTW: Cristiano Ronaldo e Osimhen guidano la Squadra della Settimana 26

È già arrivato quel momento della settimana: puntualissima come sempre, EA Sports ha messo a disposizione nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team le nuove carte in-form della Squadra della Settimana 26. Scopriamo assieme tutti i campioni selezionati!

"La tripletta del recordman Cristiano Ronaldo, le prestazioni magiche di Victor Osimhen e Pierre Kalulu e molto altro nella Squadra della Settimana di FIFA Ultimate Team, disponibile ora in-game". Non stupisce affatto la presenza di Cristiano Ronaldo, che s'è guadagnato una carta con OVR 92 con la spettacolare tripletta rifilata al Tottenham sabato scorso. Esattamente come non sorprende Victor Osimhen (OVR 85), al quale i partenopei devono la vittoria contro il Verona nell'ultima uscita di campionato.

Squadra della Settimana 26 | FIFA 22 Ultimate Team

Undici titolare

Szczęsny 89 Ginter 87 Coady 82 Cash 82 Miranda 81 Parejo 87 Grifo 86 Forsberg 84 Cristiano Ronaldo 92 Osimhen 85 Ferran Torres 84

Potete consultare lista completa dei calciatori della Squadra della Settimana 26, inclusi i sostituti e le riserve, nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Le carte TOTW sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove potete trovare anche il Team 2 di FUT Birthday e la seconda ondata di Icon Moments, nella quale figura anche Maradona 98.