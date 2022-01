FIFA 22 TOTW: Džeko e Verratti nel Team of the Week 19 di FUT

Neppure nel pieno della campagna TOTY EA Sports si scorda del Team of the Week di FIFA 22, appena giunto alla sua diciannovesima edizione dell'anno. Scopriamo assieme i calciatori più in forma degli ultimi sette giorni!

"La qualità e la quantità in mezzo al campo di Joshua Kimmich e Marco Verratti, il potenziale offensivo Hakim Ziyech e molto altro nella Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team, disponibile ora in-game", annunciano i responsabili social di EA Sports Italia. Il nostro Merco Verratti del Paris Saint-Germain è l'unico italiano nell'undici titolare (Daniele Rugani della Juventus è tra i sostituti), mentre a rappresentare la Serie A ci pensano anche Edin Džeko dell'Inter, decisivo nella vittoria contro il Venezia nell'ultima uscita di campionato e Nikola Maksimović del Genoa tra i sostituti.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 19

Undici titolare

Jeremias Ledesma 84 (Cadice)

Lucas Digne 86 (Aston Villa)

Manuel Akanji 85 (Borussia Dortmund) - Featured

Kyle Walker-Peters 81 (Southampton)

Joshua Kimmich 91 (Bayern Munich)

Marco Verratti 88 (Paris Saint-Germain)

Moussa Diaby 86 (Bayer Leverkusen)

Sonny Kittel 82 (Hamburg)

Edin Dzeko 86 (Inter)

Hakim Ziyech 86 (Chelsea)

Steven Bergwijn 83 (Tottenham Hotspur)

Sostituti e riserve

Bizot 81, Rugani 81, Maksimović 82, Mavididi 81, Borja Iglesias 83, Abraham 82, Hwang Ui Jo 81, Vindheim 78, Akbaba 79, Ward 76, Juanma Garcia 76, Muldoon 74

I calciatori della Squadra della Settimana 19 sono già nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove è possibile trovare anche i difensori e il portiere del Team of the Year 2021. A proposito di TOTY, la squadra al gran completo invaderà i pacchetti venerdì prossimo assieme al 12° uomo scelto da voi tramite Player Pick: Ronaldo, Salah o Benzema?