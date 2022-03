FIFA 22 TOTW: Insigne e Mbappé guidano la Squadra della Settimana 24

Dopo aver annunciato la rimozione della nazionale russa e di tutti i club russi da FIFA 22, EA Sports ha anche messo a disposizione la Squadra della Settimana 24 nei pacchetti di Ultimate Team. Scopriamo assieme i campioni selezionati.

A guidare il nuovo Team of the Week ci pensa Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain con una carta con OVR 93, in celebrazione della doppietta rifilata al St. Etienne sabato scorso. A tenere alta la bandiera della Serie A ci sono Lorenzo Insigne del Napoli (87), che con la sua eccellente prestazione si è rivelato decisivo nella vittoria ai danni della Lazio nell'ultima uscita di campionato, e Giovanni Simeone del Verona (86), autore di un tripletta contro il Venezia.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 24

Koen Casteels (Wolfsburg) - 87 Gabriel Paulista (Valencia) - 84 Niklas Sule (Bayern Munich) - 84 Hamari Traoré (Stade Rennes) - 84 Lorenzo Insigne (Napoli) - 87 Mousa Diaby (Bayer Leverkusen) - 87 Tomas Soucek (West Ham United) - 84 Renan Lodi (Atletico Madrid) - 84 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) - 93 Giovanni Simeone (Hellas Verona) - 86 Ousmane Dembélé (FC Barcelona) - 85

Potete scoprire la lista completa dei giocatori della Squadra della Settimana 24, inclusi i sostituti e le riserve, nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Le carte TOTW sono già disponibili nei pacchetti di Ultimate Team, dove rimarranno per una settimana intera, fino a mercoledì 9 marzo. Lo sapete che secondo un recente report FIFA 23 potrebbe includere il cross-play?