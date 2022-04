FIFA 22 TOTW: nella Squadra della Settimana 29 ci sono Neymar e Sterling

Puntualissima come ogni mercoledì è arrivata nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team una nuova Squadra della Settimana: scopriamo assieme tutti i calciatori della ventinovesima iterazione del Team of the Week.

"Il muro di Skriniar, il genio di Neymar Jr e la velocità di Sterling" sono i protagonisti indiscussi della Squadra della Settimana 29 di FIFA 22 Ultimate Team. Il difensore dell'Inter, che con i suoi interventi ha contribuito a mantenere inviolata la propria rete nella partita vinta contro la Juventus, s'è guadagnato una carta con OVR 87. Un punteggio elevato, ma non quanto quelli conquistati da Neymar Jr del Paris Saint-Germain e Sterling del Manchester City, che vantano rispettivamente un overall di 93 e 91.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 29

Undici Titolare

GK: Yann Sommer (88) – Borussia Mönchengladbach

LB: Iago (84) – Augsburg

CB: Milan Škriniar (87) – Inter

RB: Manuel Lazzari (84) – Lazio

RWB: Jonny (83) – Wolverhampton Wanderers

CAM: Henrikh Mkhitaryan (85) – Nizza

CM: Konrad Laimer (84) – Lipsia

LM: Juanmi (84) – Real Betis

RW: Raheem Sterling (91) – Manchester City

LW: Neymar Jr (93) – Paris Saint-Germain

ST: Andy Delort (86) – Nizza

Sostituti e Riserve

GK: Fernando Muslera (84) – Galatasaray

CB: Grant Hanley (81) – Norwich City

CB: Alexander Djiku (81) – Strasburgo

ST: Beto (80) – Udinese

CM: Vitaly Janelt (79) – Brentford

ST: Terrence Boyd (76) – Kaiserslautern

ST: Alexander Jeremejeff (75) – Hacken

CAM: Zeki Amdouni (74) – Lausanne-Sport

ST: Morales (84) – Levante

ST: Javier Hernández (84) – LA Galaxy

ST: Paul Ebere Onuachu (84) – Genk

CM: Mattéo Guendouzi (84) – Olympique Marsiglia

I calciatori della Squadra della Settimana 29 sono già disponibile nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarranno fino a mercoledì 13 aprile. Trovate le statistiche complete delle loro carte in-form nell'immagine riepilogativa allegata in calce a questa notizia. In questi giorni, intanto, EA Sports è tornata a parlare della possibilità di cambiare il nome a FIFA 23.