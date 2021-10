FIFA 22 TOTW: la Squadra della Settimana 3 con Locatelli, Rrahmani e Tonali

L'appuntamento con la Squadra della Settimana di Ultimate Team è ormai diventato una piacevole consuetudine anche per FIFA 22. Puntualissimo, quest'oggi è stato messo a disposizione il Team of the Week numero 3: scopriamo assieme tutti i campioni inclusi!

"Il gol e l'assist dell’ex Luiz Suarez, il talento cristallino di Phil Foden, lo stato di grazia di Sandro Tonali e molto altro nella Squadra della Settimana 3 di FIFA 22 Ultimate Team": così ci viene introdotta la terza squadra della settimana della storia di FIFA 22, che può vantare nel suo undici titolare due calciatori militanti in Serie A, ossia Amir Rrahmani del Napoli e Manuel Locatelli della Juventus. Degni di nota anche Sandro Tonali del Milan e Arthur Theate del Bologna, inseriti tra i sostituti.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 3

Undici titolare

Trapp (Eintracht Francoforte) - 84

Azpilicueta (Chelsea) - 85

Rrhamani (Napoli) - 81

Lienhart (Friburgo) - 81

Son (Tottenham Hotspur) - 90

Locatelli (Juventus) - 84

Iniesta (Vissel Kōbe) - 83

Tchouaméni (Monaco) - 82

Suarez (Atletico Madrid) - 89

Foden (Manchester City) - 86

David (Lilla) - 84

Sostituti e riserve

Lafont 82, Wendell 81, Tonali 81, Danjuma 81, Fassnacht 81, A. Talisca 84, Embolo 81, Theate 77, Evans 76, Kara 79, White 75 e Ceesay 71.

I giocatori della Squadra della Settimana 3 di FIFA 22 Ultimate Team sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un tempo limitato, ossia fino a mercoledì 13 ottobre. Segnaliamo che tra le nostre pagine trovate una guida alla migliore squadra di Serie A per iniziare.