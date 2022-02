FIFA 22 TOTW: il Team of the Week 20 con Mané 91 è disponibile

Sì, è già tornato quel momento della settimana. Alle 19:00 in punto, nonostante la campagna Team of the Year sia ancora in corso di svolgimento, EA Sports ha messo a disposizione la Squadra della Settimana numero 20 all'interno dei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team... certi appuntamenti non possono essere ignorati.

"L'esplosività sul fronte d'attacco di Sadio Mané, la fantasia sulla fascia del genio Ángel Di María, i gol decisivi di Toko Ekambi e molto altro nella Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team, disponibile ora in-game", riferiscono i responsabili social di EA Sports Italia. A questo giro il livello medio è più basso del solito (i principali campionati europei sono in pausa), tuttavia potete ugualmente consolarvi con giocatori come Ángel Di María del Paris Saint-Germain e Sadio Mané del Liverpool.

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 20

Undici Titolare

Matthew Ryan (Real Sociedad) - 84

Borna Barasic (Rangers) - 81

Alvaro Tejero (Eibar) - 78

Felix Torres (Santos Laguna) - 76

Sam Adekugbe (Atayspor) - 76

Otavio (Porto) - 84

Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord) - 79

Fabian Frei (Basilea) - 79

Sadio Mane (Liverpool) - 91

Ángel Di María (Paris Saint-Germain) - 88

Karl Toko Ekambi (Lione) - 84 Featured

Potete consultare l'elenco completo dei giocatori della Squadra della Settimana 20, inclusi i sostituti e le riserve, nell'immagine allegata in basso. Le carte in-form sono già disponibili nei pacchetti, dove potete trovare (ancora per pochi giorni) anche i calciatori del Team of the Year 2021 e le Menzioni d'Onore. Lo sapete che potete già guadagnare gettoni per l'evento Future Stars, previsto per venerdì sera?