FIFA 22 TOTY: analizziamo le statistiche degli attaccanti candidati al Team of the Year

Esprimere delle preferenze in un pool composto dagli 80 migliori calciatori del 2021 non è affatto semplice, pertanto EA Sports ha ben pensato di dare una mano agli utenti fornendo loro le preziose statistiche di alcuni dei migliori candidati al Team of the Year 2021 di FIFA 22.

Nei giorni scorsi abbiamo analizzato i numeri dei difensori candidati al TOTY e le statistiche dei centrocampisti nominati al TOTY, dunque oggi è giunto il momento di fare altrettanto per gli attaccanti. Sotto la luce dei riflettori di EA Sports ci sono finiti sette bomber (di cui due militanti in Serie A), scopriamo assieme le statistiche che hanno accumulato nel 2021.

AT Karim Benzema (Real Madrid) - 38 gol con il club, 77 occasioni create, 12 assist. Ccoinvolto in oltre la metà dei gol del Real Madrid ne LaLiga 2021 (41/80 - 30 gol e 11 assist);

ATT Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) - 43 gol con il club, 86 occasioni create, 180 dribbling completati. Coinvolto direttamente in 14 gol in Champions League (10 gol e 4 assist), più di qualsiasi altro calciatore;

ATT Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 43 gol con il club, 42 occasioni create, un gol ogni 86 minuti. È stato il giocatore più veloce (nonché il più giovane a 21 anni e 129 giorni) ad aver raggiunto quota 50 gol (in 50 partite) in Bundesliga;

ATT Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 28 gol con il club, 54 occasioni create e 70 dribbling completati. Nel 2021 ha raggiunto quota 89 gol in trasferta in Premier League, secondo solo a Wayne Rooney con 94;

ATT Lautaro Martínez (Inter) - 23 gol con il club, 48 occasioni create e 41 dribbling completati. Ha vinto 30 partite in Serie A nel 2021, più di qualsiasi altro giocatore (esclusi i portieri);

ATT Dušan Vlahovic (Fiorentina) - 35 gol con il club, 34 occasioni create e 41 dribbling completati. Nessun altro giocatore dei 5 maggiori campionati europei può vantare una differenza tra gol segnati (33) e gol attesi (22,7) così grande;

AD Mohamed Salah (Liverpool) - 37 gol con il club, 88 occasioni create e 11 assist. Coinvolto direttamente in 35 gol (24 gol e 11 assist) in Premier League nel 2021, ben 11 in più rispetto al secondo di questa speciale classifica.

Sperando che ciò possa facilitarvi la scelta dei calciatori da votare per il Team of the Year 2021, vi ricordiamo che potete esprimere la vostra preferenza dirigendovi su ea.com/toty.