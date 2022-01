FIFA 22 TOTY, annunciato il Team of the Year: Messi e Lewandowski a pari merito con 98

Ci siamo! Dopo le dovute operazioni di conteggio, EA Sports e il presentatore d'eccezione David Beckham hanno annunciato gli undici calciatori scelti dagli utenti di FIFA 22 per comporre il Team of the Year 2021, ossia la squadra con i più grandi campioni dell'anno passato.

La squadra composta dai migliori giocatori del mondo conta ben due italiani, Gigio Donnarumma (96) in porta e Jorginho (97) alla guida del centrocampo. Prevedibilmente, agli undici campioni sono state assegnate delle valutazioni molto alte. Spiccano, in tal senso, i 98 riservati a Lewandowski e Messi, ma non scherzano neppure Mbappé, Ruben Dias e già citato Jorginho con 97. Ecco a voi il team al gran completo!

FIFA 22 | Team of the Year 2021

POR Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) - 96

TD João Cancelo (Manchester City) - 94

DC Rúben Dias (Manchester City) - 97

DC Marquinhos (Paris Saint-Germain) - 95

TD Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) - 93

CC Kevin De Bruyne (Manchester City) - 96

CC Jorginho (Chelsea) - 97

CDC N'Golo Kanté (Chelsea) - 96

ATT Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) - 97

ATT Robert Lewandowski (Bayern Monaco) - 98

AD Lionel Messi (Paris Saint-Germain) - 98

Con ben cinque giocatori, il Paris Saint-Germain è la compagine più rappresentata nel Team of the Year. Seguono il Manchester City con tre calciatori, il Chelsea con due e il Bayern Monaco con uno.

Le carte TOTY verranno messe a disposizione nei pacchetti nei prossimi giorni. Domani 21 gennaio toccherà agli attaccanti, seguiti domenica dai centrocampisti e martedì dai difensori e portieri. Venerdì 28 gennaio, invece, verrà messa a disposizione l'intero Team of the Year.