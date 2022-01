FIFA 22 TOTY, sono aperte le votazioni per il Team of the Year: tutti i candidati

Dopo aver movimentato il fine settimana svelando l'elenco degli 80 calciatori più forti degli ultimi dodici mesi, suddivisi nelle categorie Portieri, Difensori, Centrocampisti e Attaccanti, alle 17:00 in punto di oggi 10 gennaio EA Sports ha ufficialmente aperto le votazioni per il Team of the Year 2021 di FIFA 22.

FIFA 22 | Nomination per il Team of the Year

"Dai portieri saracinesca ai difensori insuperabili, passando per i padroni del centrocampo e gli attaccanti più letali". Spetterà a voi decidere chi si guadagnerà un posto dell'undici finale, andando così a comporre il Team of the Year 2021. Nel caso ve li foste persi, ecco a voi tutti gli 80 candidati:

Portieri

POR Ederson Moraes (Manchester City)

POR Emiliano Martínez (Aston Villa)

POR Édouard Mendy (Chelsea)

POR Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

POR Mike Maignan (Milan)

POR Jan Oblak (Atletico Madrid)

POR Thibaut Courtois (Real Madrid)

Difensori

TD Kieran Trippier (Newcastle United)

TD Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

TD João Cancelo (Manchester City)

TD Kyle Walker (Manchester City)

TD Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

TD Jesús Navas (Siviglia)

TS Alphonso Davies (Bayern München)

TS Jordi Alba (Barcellona)

TS Reinildo (Lille)

TS Luke Shaw (Manchester United)

TS Theo Hernández (Milan)

TS Christian Günter (Friburgo)

LWB Leonardo Spinazzola (Roma)

DC Mats Hummels (Borussia Dortmund)

DC Azpilicueta (Chelsea)

DC Antonio Rüdiger (Chelsea)

DC Milan Škriniar (Inter)

DC Rúben Dias (Manchester City)

DC Simon Kjær (Milan)

DC Marquinhos (Paris Saint-Germain)

DC Leonardo Bonucci (Juventus)

DC Giorgio Chiellini (Juventus)

DC David Alaba (Real Madrid)

DC Jules Koundé (Siviglia)

DC Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Centrocampisti

CDC N'Golo Kanté (Chelsea)

CDC Declan Rice (West Ham)

CDC Fabinho (Liverpool)

CDC Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

CDC Manuel Locatelli (Juventus)

CDC Casemiro (Real Madrid)

CC Kevin De Bruyne (Manchester City)

CC Jorginho (Chelsea)

CC Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

CC Lucas Paquetá (Lione)

CC Leon Goretzka (Bayern Monaco)

CC Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

CC Nicolò Barella (Inter)

CC Marcos Llorente (Atletico Madrid)

CC Pedri (Barcellona)

CC Luka Modrić (Real Madrid)

COC Bruno Fernandes (Manchester United)

COC Phil Foden (Manchester City)

COC Mason Mount (Chelsea)

COC Thomas Müller (Bayern Monaco)

COC Dani Olmo (Lipsia)

COC Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

COC Nabil Fekir (Real Betis)

ES Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

ES Filip Kostic (Eintracht Francoforte)

ES Luis Díaz (Porto)

Attaccanti

AT Karim Benzema (Real Madrid)

ATT Cristiano Ronaldo (Manchester United)

ATT Harry Kane (Tottenham Hotspur)

ATT Romelu Lukaku (Chelsea)

ATT Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

ATT Jonathan David (Lille)

ATT Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

ATT Erling Haaland (Borussia Dortmund)

ATT Ciro Immobile (Lazio)

ATT Lautaro Martínez (Inter)

ATT Dušan Vlahovic (Fiorentina)

ATT Luis Suárez (Atlético de Madrid)

ATT Gerard Moreno (Villarreal)

AS Neymar (Paris Saint-Germain)

AS Lorenzo Insigne (Napoli)

AS Mikel Oyarzabal (Real Sociedad )

AS Jack Grealish (Manchester City)

AS Dimitri Payet (Marsiglia)

AS Dušan Tadic (Marsiglia)

AD Mohamed Salah (Liverpool)

AD Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

AD Federico Chiesa (Juventus)

Potete procedere alla votazione dirigendovi su ea.com/toty. La Squadra dell'anno verrà annunciata in data da definire: gli undici calciatori più votati dal pubblico riceveranno degli oggetti giocatore TOTY speciali con valutazioni tra le più alte della stagione.