FIFA 22 TOTY, centrocampisti disponibili nei pacchetti: Jorginho il più forte con 97

Siete riusciti ad aggiungere alla vostra collezione le carte degli attaccanti del Team of the Year? Ci auguriamo che vi sia rimasta un po' di fortuna, perché oggi sono arrivati nei pacchetti i centrocampisti più forti del 2021: scopriamo assieme i loro rating nel dettaglio!

A guidare il centrocampo del Team of the Year di FIFA 22 è il nostro Jorginho, che vanta l'OVR più alto in assoluto. I suoi compagni di reparto, in ogni caso, non sfigurano affatto, come potete vedere voi stessi di seguito.

CC Jorginho (Chelsea) - OVR 97

Velocità 88, Tiro 90, Passaggio 98, Dribbling 93, Difesa 86, Fisico 87

(Chelsea) - Velocità 88, Tiro 90, Passaggio 98, Dribbling 93, Difesa 86, Fisico 87 CC Kevin De Bruyne (Manchester City) - OVR 96

Velocità 96, Tiro 92, Passaggio 98, Dribbling 93, Difesa 80, Fisico 88

(Manchester City) - Velocità 96, Tiro 92, Passaggio 98, Dribbling 93, Difesa 80, Fisico 88 CDC N'Golo Kanté (Chelsea) - OVR 96

(Chelsea) - Velocità 90, Tiro 84, Passaggio 90, Dribbling 91, Difesa 96, Fisico 90

Cosa ne pensate dei rating assegnati a questi grandi campioni? Segnaliamo che Jorginho, Kevin De Bruyne e N'Golo Kanté nella loro speciale versione TOTY rimarranno nei pacchetti per 48 ore, ossia fino alle 17:00 di mercoledì 26 gennaio, quando verranno sostituiti dai difensori e dal portiere. Il gran finale è previsto per venerdì prossimo, giorno in cui verranno messi a disposizione tutti e undici i calciatori in un colpo solo. Lo sapete che FIFA 22 ha cominciato l'anno dominando le vendite in Italia?