FIFA 22 TOTY, difensori e portiere arrivano nei pacchetti: i rating nel dettaglio

L'evento TOTY prosegue spedito e oggi 25 gennaio vede arrivare nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team anche i quattro difensori e il portiere del Team of the Year 2021!

L'arrivo nei pacchetti della miglior retroguardia dell'anno scorso, comandata dal nostro Gigio Donnarumma, coincide con il reveal completo delle statistiche, che risultano essere notevolmente potenziate rispetto a quelle delle carte originali. Scopriamole assieme nel dettaglio!

POR Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) - OVR 96

Tuffo 98, Gestione della palla 90, Tiro 90, Riflessi 97, Velocità 63, Posizionamento 92

TD João Cancelo (Manchester City) - OVR 94

Velocità 95, Tiro 85, Passaggio 91, Dribbling 93, Difesa 90, Fisico 87

DC Rúben Dias (Manchester City) - OVR 97

Velocità 87, Tiro 50, Passaggio 84, Dribbling 81, Difesa 97, Fisico 96

DC Marquinhos (Paris Saint-Germain) - OVR 95

Velocità 90, Tiro 61, Passaggio 85, Dribbling 86, Difesa 97, Fisico 90

TD Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) - OVR 93

Velocità 99, Tiro 80, Passaggio 88, Dribbling 91, Difesa 90, Fisico 90

I calciatori sopraelencati sostituiscono i centrocampisti del Team of the Year 2021 (tra i quali figura anche il nostro Jorginho con un eccellente rating pari a 97) e rimarranno nei pacchetti fino a giovedì. Venerdì 28 gennaio verrà messo a disposizione il Team of the Year al gran completo, assieme al 12° uomo votato tramite Player Pick in FUT: la scelta è tra Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Mohamed Salah.

Prima di salutarvi, ricordiamo che da oggi è disponibile un nuovo pacchetto di FIFA 22 Ultimate Team gratis per gli abbonati Prime Gaming: include Salah in prestito per 20 giornate!