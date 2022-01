FIFA 22 TOTY, le Menzioni d'Onore sono nei pacchetti: tutte le statistiche

Il lancio del 12° uomo del Team of the Year, Cristiano Ronaldo non è stata l'unica sorpresa di ieri 28 gennaio, dal momento che EA Sports ha lanciato nei pacchetti anche le Menzioni d'Onore.

Le carte Menzioni d'onore sono dedicate a tutti quei calciatori nominati ai TOTY che, nonostante abbiano ottenuto numerosi voti, non sono riusciti a guadagnarsi un posto nell'undici titolare. Trattandosi di grandi campioni particolarmente meritevoli, EA Sports ha deciso di regalare loro delle carte dotate di rating piuttosto importanti, seppur inferiori a quelli dei TOTY veri e propri.

Team of the Year 2021 | Menzioni d'onore

AD Mohamed Salah (Liverpool) - OVR 94

Velocità 95, Tiro 93, Passaggio 90, Dribbling 95, Difesa 51, Fisico 84

Velocità 81, Tiro 90, Passaggio 85, Dribbling 91, Difesa 42, Fisico 82

Velocità 94, Tiro 95, Passaggio 80, Dribbling 87, Difesa 47, Fisico 93

Velocità 80, Tiro 90, Passaggio 94, Dribbling 91, Difesa 75, Fisico 82

Velocità 85, Tiro 47, Passaggio 78, Dribbling 77, Difesa 92, Fisico 92

Velocità 85, Tiro 85, Passaggio 86, Dribbling 88, Difesa 85, Fisico 90

Velocità 90, Tiro 88, Passaggio 87, Dribbling 92, Difesa 60, Fisico 64

Velocità 93, Tiro 82, Passaggio 90, Dribbling 94, Difesa 39, Fisico 49

Tuffo 90, Gestione della palla 90, Tiro 85, Riflessi 92, Velocità 40, Posizionamento 90

Velocità 96, Tiro 90, Passaggio 83, Dribbling 93, Difesa 53, Fisico 82

Velocità 82, Tiro 77, Passaggio 87, Dribbling 87, Difesa 88, Fisico 84

Velocità 86, Tiro 50, Passaggio 70, Dribbling 83, Difesa 89, Fisico 82

Velocità 94, Tiro 90, Passaggio 82, Dribbling 88, Difesa 33, Fisico 86

Velocità 94, Tiro 64, Passaggio 80, Dribbling 82, Difesa 83, Fisico 84

Velocità 75, Tiro 60, Passaggio 72, Dribbling 75, Difesa 89, Fisico 84

Le Menzioni d'Onore rimarranno nei pacchetti, esattamente come tutti i campioni del Team of the Year 2021 e il 12° uomo. Già che ci siamo, vi ricordiamo che nei pacchetti ci sono anche i calciatori della Squadra della Settimana 19 di FIFA 22 Ultimate Team