FIFA 22 TOTY Nomination: i centrocampisti candidati per la Squadra dell'Anno

Dopo aver svelato la lista degli attaccanti candidati per il Team of the Year, EA Sports ha presentato anche l'elenco dei centrocampisti in lizza per un posto tra i TOTY di FIFA 22 Ultimate Team.

Sono ben ventisei i centrocampisti che si contenderanno la convocazione all'interno della squadra con i migliori calciatori degli ultimi dodici mesi. Gli italiani, nello specifico, sono quattro: Manuel Locatelli della Juventus, Marco Verratti del Paris Saint-Germain, Jorginho del Chelsea e Nicolò Barella dell'Inter. Dovranno vedersela con campioni internazionali del calibro di Kanté, De Bruyne, Modrić e Son, tra i tanti: ecco a voi l'elenco completo dei centrocampisti candidati per la Squadra dell'Anno.

Nomination FIFA 22 TOTY | Centrocampisti

CDC N'Golo Kanté (Chelsea)

CDC Declan Rice (West Ham)

CDC Fabinho (Liverpool)

CDC Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

CDC Manuel Locatelli (Juventus)

CDC Casemiro (Real Madrid)

CC Kevin De Bruyne (Manchester City)

CC Jorginho (Chelsea)

CC Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

CC Lucas Paquetá (Lione)

CC Leon Goretzka (Bayern Monaco)

CC Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

CC Nicolò Barella (Inter)

CC Marcos Llorente (Atletico Madrid)

CC Pedri (Barcellona)

CC Luka Modrić (Real Madrid)

COC Bruno Fernandes (Manchester United)

COC Phil Foden (Manchester City)

COC Mason Mount (Chelsea)

COC Thomas Müller (Bayern Monaco)

COC Dani Olmo (Lipsia)

COC Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

COC Nabil Fekir (Real Betis)

ES Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

ES Filip Kostic (Eintracht Francoforte)

ES Luis Díaz (Porto)

Chi merita un posto nel Team of the Year? Ne approfittiamo per ricordarvi che i difensori e i portieri nominati ai TOTY verranno svelati alle 17:00 di domani 9 gennaio, mentre le votazioni apriranno ufficialmente alle 17:00 di lunedì 10 gennaio: potrete assegnare le vostre preferenze dirigendovi su ea.com/toty. Già che ci siete, date un'occhiata anche al Team 2 degli Headliners, disponibili nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team da ieri.