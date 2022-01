FIFA 22 TOTY Nomination: svelati gli attaccanti candidati per il Team of the Year

Come promesso, alle 17:00 in punto oggi 7 gennaio EA Sports ha ufficialmente aperto le danze condividendo la lista degli attaccanti nominati per il Team of the Year di FIFA 22: da Karim Benzema a Cristiano Ronaldo, ecco a voi i migliori centravanti degli ultimi 12 mesi.

Nomination FIFA 22 TOTY | Attaccanti

AT Karim Benzema (Real Madrid)

ATT Cristiano Ronaldo (Manchester United)

ATT Harry Kane (Tottenham Hotspur)

ATT Romelu Lukaku (Chelsea)

ATT Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

ATT Jonathan David (Lille)

ATT Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

ATT Erling Haaland (Borussia Dortmund)

ATT Ciro Immobile (Lazio)

ATT Lautaro Martínez (Inter)

ATT Dušan Vlahovic (Fiorentina)

ATT Luis Suárez (Atlético de Madrid)

ATT Gerard Moreno (Villarreal)

AS Neymar (Paris Saint-Germain)

AS Lorenzo Insigne (Napoli)

AS Mikel Oyarzabal (Real Sociedad )

AS Jack Grealish (Manchester City)

AS Dimitri Payet (Marsiglia)

AS Dušan Tadic (Marsiglia)

AD Mohamed Salah (Liverpool)

AD Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

AD Federico Chiesa (Juventus)

Sono ben 22 gli attaccanti che si contenderanno un posto nel. Tra di essi ci sono be tre italiani, ossia i campioni d'Europadel Napoli,della Lazio edella Juventus. La rappresentanza della Serie A è completata da Lautaro Martínez dell'Inter e Dušan Vlahovic della Fiorentina. L'agguerrita concorrenza è composta da campioni del calibro di Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi e Kylian Mbappé. A seguire trovate

Quali sono, secondo voi, gli attaccanti più forti e meritevoli di un posto nella Squadra dell'Anno? Fatecelo sapere nei commenti, intanto vi ricordiamo che nei prossimi giorni verranno svelati i centrocampisti, i difensori e i portieri nominati per il Team of the Year 2021, mentre le votazioni apriranno ufficialmente alle 17:00 del 10 gennaio: potrete assegnare le vostre preferenze dirigendovi su ea.com/toty.