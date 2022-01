FIFA 22 TOTY Nomination: svelati i portieri e i difensori nominati per il Team of the Year

Come promesso, oggi 9 gennaio EA Sports ha svelato anche l'elenco dei portieri e dei difensori nominati per il Team of the Year di FIFA 22. Il numero totale dei candidati sale così a 80: sarà compito vostro selezionare gli undici giocatori più meritevoli in assoluto, i quali verranno premiati con delle carte davvero speciali.

Anche stavolta possiamo annoverare una degna rappresentanza italiana: tra i portieri, Gigio Donnarumma del Paris Saint-Germain dovrà vedersela con illustri colleghi come Courtois e Oblak, mentre tra i difensori ci pensano Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini della Juventus, e Leonardo Spinazzola della Roma a portare alta la bandiera del tricolore. Riusciranno i nostri Campioni d'Europa ad ottenere un posto in squadra: come potete vedere di seguito, la concorrenza è decisamente agguerrita.

Nomination FIFA 22 TOTY | Portieri

POR Ederson Moraes (Manchester City) POR Emiliano Martínez (Aston Villa) POR Édouard Mendy (Chelsea) POR Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) POR Mike Maignan (Milan) POR Jan Oblak (Atletico Madrid) POR Thibaut Courtois (Real Madrid)

Nomination FIFA 22 TOTY | Difensori

TD Kieran Trippier (Newcastle United) TD Trent Alexander-Arnold (Liverpool) TD João Cancelo (Manchester City) TD Kyle Walker (Manchester City) TD Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) TD Jesús Navas (Siviglia) TS Alphonso Davies (Bayern München) TS Jordi Alba (Barcellona) TS Reinildo (Lille) TS Luke Shaw (Manchester United) TS Theo Hernández (Milan) TS Christian Günter (Friburgo) LWB Leonardo Spinazzola (Roma) DC Mats Hummels (Borussia Dortmund) DC Azpilicueta (Chelsea) DC Antonio Rüdiger (Chelsea) DC Milan Škriniar (Inter) DC Rúben Dias (Manchester City) DC Simon Kjær (Milan) DC Marquinhos (Paris Saint-Germain) DC Leonardo Bonucci (Juventus) DC Giorgio Chiellini (Juventus) DC David Alaba (Real Madrid) DC Jules Koundé (Siviglia) DC Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Se non l'avete ancora fatto, tra le nostre pagine potete consultare anche la lista degli attaccanti candidati ai TOTY e l'elenco dei centrocampisti nominati ai TOTY. Toccherà a voi scegliere gli undici calciatori destinati a comporre la Squadra dell'Anno di FIFA 22: le votazioni apriranno ufficialmente domani 10 gennaio alle ore 17:00 su ea.com/toty. Nei pacchetti, ricordiamo, trovate anche il Team 2 degli Headliners.