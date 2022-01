FIFA 22 TOTY: i numeri dei centrocampisti nominati al Team of the Year

Nella giornata di ieri siamo andati alla scoperta delle statistiche di alcuni dei migliori difensori candidati a TOTY di FIFA 22. Oggi facciamo altrettanto per i centrocampisti, categoria nella quale non mancano affatto i fuoriclasse. Chi merita un posto nella Squadra dell'Anno del 2021?

Sotto la luce dei riflettori di EA Sports ci sono andati sette centrocampisti, tra i quali spiccano i nostri campioni d'Europa Jorginho del Chelsea e Nicolò Barella dell'Inter. Ecco a voi alcuni interessanti numeri che potrebbero aiutarvi nella scelta dei centrocampisti da votare per il TOTY.

ES Son Heung-min (Tottenham Hotspur) - 17 gol con il club, 13 assist e 93 opportunità create. È stato coinvolto in 30 gol (17 gol e 13 assist) per il quinto anno solare consecutivo;

(Tottenham Hotspur) - 17 gol con il club, 13 assist e 93 opportunità create. È stato coinvolto in 30 gol (17 gol e 13 assist) per il quinto anno solare consecutivo; CC Jorginho (Chelsea) - 13 gol con il club, 114 tackle e precisione dei passaggi pari all'89,9%. Con 25 intercettazioni con la maglia dell'Italia in estate, detiene il record della manifestazione europea;

(Chelsea) - 13 gol con il club, 114 tackle e precisione dei passaggi pari all'89,9%. Con 25 intercettazioni con la maglia dell'Italia in estate, detiene il record della manifestazione europea; CDC N'Golo Kanté (Chelsea) - 47 intercettazioni, 72 tackle e precisione dei passaggi pari all'85,3%. Ha registrato una media di 1,8 intercettazioni a partita, record tra i calciatori del club con oltre 2.000 minuti giocati nel 2021;

(Chelsea) - 47 intercettazioni, 72 tackle e precisione dei passaggi pari all'85,3%. Ha registrato una media di 1,8 intercettazioni a partita, record tra i calciatori del club con oltre 2.000 minuti giocati nel 2021; CC Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - 91 tackle, 10 assist e 50 intercettazioni. Ha vinto degli scontri per il possesso della palla 31 volte nell'ultimo terzo della Bundesliga 2021, più di qualsiasi altro centrocampista centrale;

(Borussia Dortmund) - 91 tackle, 10 assist e 50 intercettazioni. Ha vinto degli scontri per il possesso della palla 31 volte nell'ultimo terzo della Bundesliga 2021, più di qualsiasi altro centrocampista centrale; CC Nicolò Barella (Inter) - 83 tackle, 12 assist e precisione dei passaggi pari all'85,5%. È il calciatore della Serie A coinvolto nel maggior numero di azioni di gioco con palla in movimento concluse con un tiro nel 2021 (31).

(Inter) - 83 tackle, 12 assist e precisione dei passaggi pari all'85,5%. È il calciatore della Serie A coinvolto nel maggior numero di azioni di gioco con palla in movimento concluse con un tiro nel 2021 (31). CC Kevin De Bruyne (Manchester City) - 14 gol con il club, 9 assist e precisione dei passaggi pari all'82,7%. Nel 2021 ha creato 3,7 occasioni ogni 90 minuti, la miglior media dell'intera Premier League;

(Manchester City) - 14 gol con il club, 9 assist e precisione dei passaggi pari all'82,7%. Nel 2021 ha creato 3,7 occasioni ogni 90 minuti, la miglior media dell'intera Premier League; CDC Casemiro (Real Madrid) - 140 tackle, 85 intercettazioni e precisione dei passaggi pari all'84,9%. Ha recuperato palla 277 volte, più di qualsiasi altro giocatore della Liga nel 2021.

Avete deciso già quali centrocampisti votare per il Team of the Year 2021? Vi ricordiamo che potete esprimere la vostra preferenza dirigendovi su ea.com/toty.