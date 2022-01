FIFA 22 TOTY: le statistiche dei difensori candidati al Team of the Year

Avete già partecipato alle votazioni per il Team of the Year di FIFA 22? Sono ben ottanta i calciatori in lizza per un posto della Squadra dell'Anno che si è appena concluso. Considerati i valori messi in campo, la lotta è incredibilmente serrata: per questo motivo, EA Sports ha ben pensato di darvi una mano a scegliere i migliori difensori.

Tra i difensori candidati per TOTY ci sono dei veri e propri campioni, ma alcuni spiccano su tutti gli altri. Nel tentativo di facilitare la scelta dei votanti, EA Sports ha messo in evidenza le statistiche registrate nel corso del 2021 da alcuni dei migliori del lotto.

TD Trent Alexander-Arnold (Liverpool) - 72 tackle, 72 intercettazioni e 15 assist. È il difensore che ha compiuto il maggior numero di assist nella Premier League nel 2021;

(Liverpool) - 72 tackle, 72 intercettazioni e 15 assist. È il difensore che ha compiuto il maggior numero di assist nella Premier League nel 2021; TD João Cancelo (Manchester City) - 115 tackle, 80 intercettazioni e 11 assist. Ha completato 2043 passaggi nel 2021, più di ogni altro terzino delle cinque maggiori leghe europee;

(Manchester City) - 115 tackle, 80 intercettazioni e 11 assist. Ha completato 2043 passaggi nel 2021, più di ogni altro terzino delle cinque maggiori leghe europee; TS Alphonso Davies (Bayern München) - 87 tackle, 57 intercettazioni e 7 assist. Ha tentato 186 dribbling nella Bundesliga nel 2021, più di ogni altro difensore delle cinque maggiori leghe europee;

(Bayern München) - 87 tackle, 57 intercettazioni e 7 assist. Ha tentato 186 dribbling nella Bundesliga nel 2021, più di ogni altro difensore delle cinque maggiori leghe europee; TD Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) - 89 tackle, 6 gol con il club, 8 assist. Conta 151 tocchi nell'area avversaria nelle partite della lega francese, più di ogni altro difensore delle cinque maggiori leghe europee;

(Paris Saint-Germain) - 89 tackle, 6 gol con il club, 8 assist. Conta 151 tocchi nell'area avversaria nelle partite della lega francese, più di ogni altro difensore delle cinque maggiori leghe europee; DC Rúben Dias (Manchester City) - 66 tackle, 62 intercettazioni, 57% la percentuale di scontri aerei vinti. Ha vinto 32 match di Premier League su 39 giocati nel 2021, più di ogni altro difensore delle cinque maggiori leghe europee;

(Manchester City) - 66 tackle, 62 intercettazioni, 57% la percentuale di scontri aerei vinti. Ha vinto 32 match di Premier League su 39 giocati nel 2021, più di ogni altro difensore delle cinque maggiori leghe europee; DC Jules Koundé (Siviglia) - 46 tackle, 61 intercettazione, 64% la percentuale di vittoria negli scontri aerei. Ha completato 2449 passaggi nella Liga spagnola nel 2021, più di ogni altro difensore delle cinque maggiori leghe europee;

(Siviglia) - 46 tackle, 61 intercettazione, 64% la percentuale di vittoria negli scontri aerei. Ha completato 2449 passaggi nella Liga spagnola nel 2021, più di ogni altro difensore delle cinque maggiori leghe europee; TS Theo Hernández (Milan) - 6 gol con il Milan, 35 intercettazioni e 7 assist. Ha portato palla per ben 5,29 Km nel 2021, più di qualsiasi altro giocatore.

Cosa ne pensate di queste statistiche? Vi aiuteranno a scegliere il difensore da votare per il Team of the Year 2021? Vi ricordiamo che potete esprimere la vostra preferenza dirigendovi su ea.com/toty.