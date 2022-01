FIFA 22 TOTY, arriva il Team of the Year: nomination e votazioni, le date da segnare

Come ogni anno, anche il 2022 comincia con quella che probabilmente è la campagna più attesa e apprezzata di FIFA: giocatrici e giocatori, stanno per arrivare i TOTY!

Attraverso i suoi canali social, EA Sports ha annunciato che domani 6 gennaio verranno svelati gli attaccanti candidati per far parte del Team of the Year di FIFA 22 Ultimate Team. I centrocampisti, i difensori e i portieri nominati verranno presentati nei giorni subito successivi, mentre le votazioni - che come al solito saranno affidate ai videogiocatori - apriranno ufficialmente lunedì 10 gennaio.

I voti degli utenti determineranno i magnifici undici (più un dodicesimo calciatore meritevole) che comporranno la Squadra dell'Anno. I migliori atleti dell'ultimo anno verranno premiati con delle carte speciali dotate di valutazioni molto elevate. L'anno scorso, nel Team of the Year 2021 trovarono spazio Manuel Neur (96), Alphonso Davies (93), Virgil Van Dijk (96), Sergio Ramos (96), Trent Alexander-Arnold (94), Joshua Kimmich (96), Kevin De Bruyne (96), Bruno Fernandes (97) , Cristiano Ronaldo (98), Robert Lewandowski (98), Kylian Mbappé (97) e, come dodicesimo uomo, Lionel Messi (98). Quali sono le vostre previsioni per il Team of the Year 2022?