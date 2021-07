FIFA 22, reveal trailer e data di lancio: presentata la Hypermotion Technology

Come promesso a inizio mese da Electronic Arts, è giunto ufficialmente il momento del reveal di FIFA 22! Nel giorno della finale di EURO 2020, che vedrà affrontarsi Italia e Inghilterra, EA ha infatti presentato il primo trailer del titolo sportivo.

La nuova iterazione della celebre saga calcistica porterà sul mercato videoludico internazionale una nuova occasione per i giocatori di condividere la propria passione per lo sport. Il calciatore selezionato da Electronic Arts per rappresentare FIFA 22 in copertina si conferma essere, come già annunciato, Kylian Mbappé, lo straordinario attaccante parte della rosa della nazionale di calcio francese.



Al momento, EA ha presentato esclusivamente un primo focus legato all'Hypermotion Technology, tecnologia che sarà utilizzata su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia per ricreare in-game movimenti di gioco sempre più realistici. Questo particolare aspetto, così come le novità di gameplay, saranno probabilmente oggetto di approfondimento in occasione dell'EA Play Live 2021 in programma per la fine di luglio. Con il reveal, è stata confermata anche la data di lancio del titolo, che sarà disponibile a partire dal prossimo 1 ottobre 2021.

In attesa di poter tifare Azzurri nel corso della serata, vi lasciamo alla visione del reveal trailer di FIFA 22. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: cosa ve ne pare di questa prima presentazione della produzione Electronic Arts?