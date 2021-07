FIFA 22: un trailer funge da reveal per le nuove maglie dell'Inter

Nel corso del pomeriggio è stato ufficializzato il design di parte del nuovo kit dell'Inter e, per fare questo annuncio, il club italiano ha deciso di sfruttare la partnership con EA Sports per inserire il reveal in un breve trailer di FIFA 22.

Sui canali social ufficiali della prossima iterazione del titolo calcistico di Electronic Arts è infatti stato pubblicato un trailer in game che mostra Romelu Lukaku e altri membri del team indossare la maglia studiata per le partite giocate in casa nella prossima stagione. Il filmato è davvero breve e in una manciata di secondi mostra sia le immagini di gioco che quelle della maglia, così che i tifosi possano apprezzarne nel dettaglio il nuovo design.

Dal momento che vi è una collaborazione tra l'Inter ed Electronic Arts, non è da escludere che anche le altre nuove maglie della squadra possano essere annunciate con le stesse modalità, o che il colosso dell'industria videoludica decida di fare altrettanto con altri team italiani o europei con i quali ha stretto una partnership.

Prima di lasciarvi al filmato con le nuove maglie dell'Inter, vi ricordiamo che i fan hanno lanciato una petizione per avere Chiellini sulla cover italiana di FIFA 22. Sapevate che si parlerà dell'Hypermotion Technology di FIFA 22 nell'EA Play Spotlight del 20 luglio?