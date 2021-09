FIFA 22: i trucchi per segnare più goal durante e partite

Il calcistico di Electronic Arts mette alla prova i giocatori con sfide impegnative, un accentuato agonismo ed una complessità elevata. Per vincere in FIFA 22 bisogna andare in rete, ma anche non tralasciare l'assetto difensivo del proprio team: ecco alcuni suggerimenti per segnare più gol.

FIFA 22 come segnare più gol

Trovare la porta in FIFA 22 significa adattarsi all’equilibrio del match in corso, in particolare su Ultimate Team. Non abbiate fretta di segnare, ma anzi concedete meno spazio possibile alla squadra avversaria costruendo una fitta rete di passaggi: la vostra arma principale è la pazienza, e l’offensiva deve sempre reggersi sulla precisione negli scambi. Tenere palla, oltre che limitare le mosse dei rivali, equivale ad imporre la propria visione della partita, acquisendo un automatico vantaggio nella gestione di tempo e fatica.

Non dimenticate inoltre di sfruttare le abilità individuali (ecco come eseguire le nuove mosse abilità di FIFA 22), utili soprattutto per confondere i difensori a protezione dell’area piccola, consentendovi così di trovare spazi e aprirvi possibilità prima precluse. In questo senso è cruciale selezionare il giocatore corretto: una finta seguita da uno scatto sarà sicuramente più efficace se effettuata da una velocista. Valutare attentamente le caratteristiche positive di ogni calciatore, e le relative debolezze, dimostra la conoscenza del proprio team, un tratto indispensabile per giocare al meglio ogni incontro.



