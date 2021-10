FIFA 22 trucchi: i tiri migliori per superare il portiere avversario

Fare goal in FIFA è ovviamente l'obiettivo principale del gioco, quindi se avete già imparato tutte le mosse abilità in FIFA 22 e sapete come gestire il campo contro l'IA o un avversario online, è il momento di superare il portiere con un colpo perfetto. Ma quali sono i tiri migliori per segnare?

Anzitutto è fondamentale riconoscere il momento migliore per effettuare un tiro a rete, basandoci su condizioni quali la distanza dalla porta, il numero di difensori nell'area piccola e il giocatore in possesso della palla (ecco la guida con i trucchi per vincere le partite in FIFA 22). Un calciatore particolarmente abile nel tirare da fuori, ad esempio, potrà essere sfruttato per tentare un goal a distanza: in questo caso premere R1+Cerchio su Playstation (RB+B su Xbox) ci permetterà di innescare un effetto a giro che entrerà sicuramente in porta se dosato con la giusta misura.

In contropiede, invece, se ci troviamo faccia a faccia con il portiere, avremo bisogno di un pallonetto attivabile con L1+Cerchio (LB+B su Xbox) per mettere a rete una palla di precisione. Infine, con L1+R1+Cerchio (LB+RB+B su Xbox) saremo in grado di effettuare un colpo basso e potente, utile soprattutto nell'area avversaria per impedire alla linea difensiva di bloccare la palla.